Chiara Ferragni quanto guadagna per un post sui social? La classifica degli influencer più 'cari' (Di domenica 12 luglio 2020) Chiara Ferragni è il 'non plus ultra' delle influencer di casa nostra, ma quanto guadagna per ogni singolo post? L'agenzia inglese di digital marketing Hopper HQ ha stilato una... Leggi su leggo

Quanto guadagnano Chiara Ferragni e Fedez su Instagram? La classifica degli influencer italiani e gli incassi È Chiara Ferragni l’ influencer italiana più pagata: un suo post sponsorizzato su Instagram vale la bellezza di 52.600 euro. La cifra arriva da Hopper HQ, agenzia inglese di marketing digitale, che ha stilato la classifica ...

La classifica degli influencer più pagati con Fedez e Chiara Ferragni La domanda su chi siano gli influencer più pagati ricorre ogni anno e anche in questo 2020 l'agenzia di digital marketing britannica Hopper HQ risponde al quesito. Il risultato è una lista di 200 nomi che troviamo sul sito ufficiale.

La domanda su chi siano gli più ricorre ogni anno e anche in questo 2020 l'agenzia di digital marketing britannica Hopper HQ risponde al quesito. Il risultato è una lista di 200 nomi che troviamo sul sito ufficiale.

