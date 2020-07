Bonus bici, qualcosa è andato storto: i motivi per cui rischia di saltare (Di domenica 12 luglio 2020) Sull’entusiasmo con cui è stato accolto il Bonus bici forse non tutti avrebbero scommesso inizialmente. Le vendite di biciclette e monopattini hanno raggiunto livelli incredibili nel primo mese di applicazione del Bonus, mantenendosi alti anche nel periodo successivo. Sulle modalità di erogazione del rimborso, però, i dubbi dei contribuenti sono ancora tanti, così anche Confindustria ha voluto denunciare la situazione di precarietà e incertezza che ruota intorno a questo incentivo. Bonus bici, più di 500 mila modelli venduti: ma l’app ancora non è arrivata Chi non ha ancora effettuato l’acquisto ma è interessato a ottenere il Bonus bici, dovrà munirsi di scontrino parlante ... Leggi su quifinanza

Dalla casa alla bici : ecco tutti i bonus ancora bloccati e quelli già esauriti Finiti i fondi per il bonus baby sitter riservato al personale sanitario e alle forze dell’ordine mentre sono ancora sulla carta eco bonus 110% e l’incentivo per la mobilità sostenibile (che rischia di esaurire subito il budget)

Finiti i fondi per il baby sitter riservato al personale sanitario e alle forze dell’ordine mentre sono sulla carta eco 110% e l’incentivo per la mobilità sostenibile (che rischia di esaurire subito il budget) Accordo tra Mit e ministero dell’Ambiente - si sblocca il bonus bici? Per il bonus bici è necessario lo scontrino parlante. Passo indietro da parte del Mit. ROMA – Sembra essersi sblocca ta la questione del bonus bici. Nelle ultime settimane sul beneficio è andato in scena uno scontro tra la ...

Per il bici è necessario lo scontrino parlante. Passo indietro da parte del Mit. ROMA – Sembra essersi ta la questione del bici. Nelle ultime settimane sul beneficio è andato in scena uno scontro tra la ... Bonus biciclette bloccato fra contrasti e burocrazia Il Bonus biciclette, contenuto nel Bonus mobilità istituito nel 2019 e modificato nel Decreto rilancio, è stato al centro di una lunga discussione fra il Ministero dei Trasporti e quello dell’Ambiente. Rallentato dalle ...

