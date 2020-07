Alessia Marcuzzi in barca con il marito Paolo Calabresi: la conduttrice risponde così ai rumors sulla relazione con Stefano De Martino (Di domenica 12 luglio 2020) Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: la conduttrice “risponde” alla presunta relazione con un video sulla presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino è la stessa conduttrice a dire la sua: la presentatrice de Le Iene, infatti, ha postato tra le stories del suo profilo Instagram un video che la ritrae nientedimeno che con il marito Paolo Calabresi! Un modo per mettere a tacere le malelingue e dimostrare che tra i due non tira aria di crisi, come sostenuto da alcuni giornali di recente, e che soprattutto la coppia non è stata scalfita dai ... Leggi su tpi

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - positanonews : Alessia Marcuzzi passeggia per Positano col marito: altro che crisi! – VIDEO ESCLUSIVO tra le #news… - _WhiteThiago : Sogno solo la vita di Alessia Marcuzzi - lamescolanza : Eva Henger, il marito lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi sul gossip con Stefano De Martino - Il Decoder - zazoomnews : Alessia Marcuzzi pubblica un video con il marito ma il mondo del web si rivolta “non ci prendete in giro” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi e il fiore viola che non è una dedica a Stefano De Martino Vanity Fair Italia L’Isola dei Famosi 2021, trapelano nuove indiscrezioni

Con l’annuncio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, prevista per l’inizio del 2021, sul web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni e anticipazioni. Poco prima dell’ufficializzazione dell’e ...

Eterna Sabaudia

Nell’estate del Covid ecco che Sabaudia ritrova la sua centralità: Di Maio viene fotografato presso l’identitario stabilimento Saporetti, Salvini passeggia mano nella mano con l’amata, e gioca persino ...

Con l’annuncio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, prevista per l’inizio del 2021, sul web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni e anticipazioni. Poco prima dell’ufficializzazione dell’e ...Nell’estate del Covid ecco che Sabaudia ritrova la sua centralità: Di Maio viene fotografato presso l’identitario stabilimento Saporetti, Salvini passeggia mano nella mano con l’amata, e gioca persino ...