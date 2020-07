Zapata Juventus, questa sera osservato speciale: Paratici vuole l’ex Napoli (Di sabato 11 luglio 2020) Zapata Juventus – questa sera Juventus e Atalanta si sfideranno in campo, ma sul mercato sono sempre stati complici. Tanti affari tra i due club, sia in entrata che in uscita per i bianconeri. L’ultimo in ordine cronologico, Muratore, centrocampista della Juve U23 acquistato dall’Atalanta. Nel mirino dei bianconeri questa volta c’è finito però uno dei bomber di Gasperini. Ovvero, Duvan Zapata. Il colombiano potrebbe essere il nuovo 9, al posto di Higuain. Sappiamo che la Juventus da tempo cerca un nuovo attaccante, e questa sera l’osservato speciale sarà lui. Zapata Juventus, le ultimissime sul ... Leggi su juvedipendenza

Zapata-Juventus - i bianconeri ci provano per il colombiano dell’Atalanta? La Juventus necessita l’acquisto di un attaccante centrale per la prossima stagione. L’addio al bianconero da parte di Gonzalo Higuain appare oramai scontato e i campioni d’Italia in carica stanno cercando un sostituto degno di ...

Caressa : "Se fossi nella Juventus prenderei Zapata - non Milik" Caressa: "Se fossi nella Juventus prenderei Zapata, non Milik" Nel corso del pre-partita di oggi,... L'articolo Caressa: "Se fossi nella Juventus prenderei Zapata, non Milik" proviene da ForzAzzurri.net.

tuttosport : #Juve-#Atalanta sul mercato: #Perin-#Zapata, linea calda
CONVOCATI ATALANTA x #JuventusAtalanta Gollini, F.Rossi, Sportiello; Caldara, Castagne, Hateboer, Toloi, Djimsiti,…