Ultimo insieme alla mamma: due vere gocce d’acqua. “Anche gli stessi capelli!” (Di sabato 11 luglio 2020) Nei giorni scorsi Ultimo ha dato una grande notizia ai suoi fan. Su Instagram ha fatto sapere che se tutto andrà bene, nel 2021 riprenderà il suo tour negli stadi. “Domani saranno annunciate le nuove date negli stadi del 2021 – ha comunicato il cantante – Spero con tutto me stesso che il tempo che ci separa passi il più in fretta possibile”. “Non solo per me ma per tutti coloro che lavorano con la musica e per tutti voi, che avete bisogno di musica quanto noi che stiamo sul palco. L’amore che provo per voi che mi sostenete è la ragione principale per cui spero di tornare al più presto dal vivo. Voi che siete lì sotto e scegliete di urlare con me quelle sensazioni che spesso sbagliando teniamo dentro”. (Continua dopo la foto) “Un concerto è come una seduta dallo psicologo, ma ... Leggi su caffeinamagazine

TIM_music : Un mix di sonorità latine e reggaeton, in un brano seducente che parla di una storia d'amore estiva. Pronti a balla… - sen_kamo_gp : Il suo ultimo DVD e CD Live vennero rilasciati il 6 Ottobre 2010 insieme a 'Gira Gira Boys'. - diclelidia : @ccomeneve @Federica081887 Non dimenticherò mai quello che avete fatto per lui. In questo ultimo anno ho dovuto pre… - scorpiohus : @Greisall le mie migliori amiche sono tutte lontane, e poi ho un'amica vicina ma è del tipo che per vedersi devi or… - pudipu : Amica voleva leggere insieme un altro libro e così dopo la duologia del Sognatore oggi iniziamo l'ultimo libro di G… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo insieme Ultimo foto insieme alla mamma su Instagram: la somiglianza è incredibile UrbanPost Mose, il test funziona ma sei paratoie restano su. Conte: «Ultimo miglio»

Cerimonia con il premier e i ministri all’isola artificiale del bacàn. Tutte le barriere sollevate insieme per la prima volta. La necessità di trovare un miliardo di euro VENEZIA. Non è bastata la ben ...

I fratelli Traore come Eriberto: falsa identità e finto padre, rischiano una lunga squalifica

Hamed Traore, 20enne centrocampista del Sassuolo, e il fratello Amed, 17enne attaccante dell’Atalanta, come il fu Eriberto, poi divenuto Luciano. I due fratelli ...

Cerimonia con il premier e i ministri all’isola artificiale del bacàn. Tutte le barriere sollevate insieme per la prima volta. La necessità di trovare un miliardo di euro VENEZIA. Non è bastata la ben ...Hamed Traore, 20enne centrocampista del Sassuolo, e il fratello Amed, 17enne attaccante dell’Atalanta, come il fu Eriberto, poi divenuto Luciano. I due fratelli ...