Tg Agricoltura, edizione dell’11 luglio (Di sabato 11 luglio 2020) 100 ettari di terreni tra colline e pianure coltivate a grano, girasoli e pomodoro biologici, nelle campagne di Tarquinia, dove il fiume Mignone arriva al mare. Un territorio antico, come testimonia la presenza di un ponte romano, da anni custodito da migliaia di piccoli guardiani dell’ecosistema, le api, che sono presto diventate il vero cuore di questa azienda agricola guidata da Roberto Ercolani.– LA PATATA VIOLA ‘PERLA’ DELLA TUSCIA Leggi su dire

DueMondiNews : Sabato 25 luglio la presentazione del progetto Raccolti di comunità e la 2° edizione della Festa dell’agricoltura s… - adry : RT @Confagricoltura: Confagricoltura in collaborazione con @JTI_global Italia danno via alla prima Edizione del Bando “#AgroSocial: seminia… - rserra1979 : RT @Confagricoltura: Confagricoltura in collaborazione con @JTI_global Italia danno via alla prima Edizione del Bando “#AgroSocial: seminia… - ConfagriOr : RT @Confagricoltura: Confagricoltura in collaborazione con @JTI_global Italia danno via alla prima Edizione del Bando “#AgroSocial: seminia… - haethey : RT @Confagricoltura: Confagricoltura in collaborazione con @JTI_global Italia danno via alla prima Edizione del Bando “#AgroSocial: seminia… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura edizione Tg Agricoltura, edizione dell'11 luglio - DIRE.it Dire La locandina del Premio - Archivio

Al via la X edizione nazionale del premio Di padre in figlio. Aperte da mercoledì 8 luglio 2020 le candidature per partecipare all'iniziativa volta a premiare il miglior passaggio generazionale nell’i ...

La birra di pane all’Agri Fest

Al lago di Rocca ecco la seconda edizione della "Agri Beer fest" : si é aperta ieri la festa della birra montemurlese che andrà avanti fino a domani. Promotori sono il birrificio Badalà di Bagnolo, la ...

Al via la X edizione nazionale del premio Di padre in figlio. Aperte da mercoledì 8 luglio 2020 le candidature per partecipare all'iniziativa volta a premiare il miglior passaggio generazionale nell’i ...Al lago di Rocca ecco la seconda edizione della "Agri Beer fest" : si é aperta ieri la festa della birra montemurlese che andrà avanti fino a domani. Promotori sono il birrificio Badalà di Bagnolo, la ...