Srebrenica, quando l'Occidente lasciò massacrare oltre 8mila musulmani" (Di sabato 11 luglio 2020) A 25 anni di distanza mancano ancora alcuni pezzi al puzzle degli eventi che hanno portato al massacro di 8.372 persone nei pressi della cittadina bosniaca di Srebrenica, a meno di 500 km in linea d'... Leggi su europa.today

Srebrenica - quando l'Occidente lasciò massacrare oltre 8mila musulmani Ricorrono oggi i 25 anni dal genocidio dei maschi dai 12 ai 77 anni della cittadina bosniaca. Pochi giorni prima dei...

amnestyitalia : #11luglio Dopo 25 anni da quando il mondo girò lo sguardo di fronte al peggiore crimine commesso sul suolo europeo… - LaStampa : Era l’11 luglio 1995 quando in Bosnia vennero uccisi dalle milizie serbe in quella che per i caschi blu dell’Onu do… - nuccia20 : RT @amnestyitalia: #11luglio Dopo 25 anni da quando il mondo girò lo sguardo di fronte al peggiore crimine commesso sul suolo europeo dal 1… - lelemado : RT @amnestyitalia: #11luglio Dopo 25 anni da quando il mondo girò lo sguardo di fronte al peggiore crimine commesso sul suolo europeo dal 1… - Vise68 : RT @amnestyitalia: #11luglio Dopo 25 anni da quando il mondo girò lo sguardo di fronte al peggiore crimine commesso sul suolo europeo dal 1… -