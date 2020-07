Simona Ventura: la conduttrice torna in TV durante il weekend (Di sabato 11 luglio 2020) Dal ritorno di Simona Ventura in tv ne ha discusso recentemente Davide Maggio, parlando di “total brandend content”. Con tale denominazione ci si riferisce a programmi creati da e per uno sponsor pubblicitario. Non sappiamo, per la precisione, a quali programmi si riferisse Davide Maggio, peraltro la stessa Simona Ventura non ha rilasciato nessun feedback personale al riguardo. Tuttavia, il portale Gossip e TV (sito comunque affidabile) dubita che tali voci possano corrispondere al falso. Questo perché il ritorno di Simona Ventura in tv è stato annunciato dal precitato Davide Maggio e poi confermato da un’altra fonte di tutto rispetto, ovvero, TVBlog. Il portale in questione ha rivelato più di una indiscrezione riguardo la situazione. In questo ... Leggi su kontrokultura

Stasera in Tv oggi 10 luglio 2020 : Massimo Boldi e Simona Ventura in “La fidanzata di papà” Stasera in Tv oggi , 10 luglio 2020 , sarà un venerdì sera tra show televisivi e film super divertenti. Sulla Rai torna Carlo Conti con il meglio di tutte e otto le edizioni de I Migliori Anni. Invece, su Canale 5 gli appassionati delle ...

in Tv , 10 , sarà un venerdì sera tra show televisivi e film super divertenti. Sulla Rai torna Carlo Conti con il meglio di tutte e otto le edizioni de I Migliori Anni. Invece, su Canale 5 gli appassionati delle ... Simona Ventura - in arrivo un nuovo progetto lavorativo : l’indiscrezione Simona Ventura stando alle prime indiscrezioni si sta preparando per una nuova e piena di impegni stagione televisiva sempre su Rai Due. Ecco di cosa si tratta. foto facebookE’ ancora lunga la traversata dei mesi estivi verso settembre, ma ...

stando alle prime indiscrezioni si sta preparando per una nuova e piena di impegni stagione televisiva sempre su Rai Due. Ecco di cosa si tratta. foto facebookE’ ancora lunga la traversata dei mesi estivi verso settembre, ma ... Simona Ventura - nuovo programma Rai Due : novità su ritorno conduttrice Si era già parlato delle nuove trasmissioni di Simona Ventura in Rai: a dare la notizia era stato il blog di Davide Maggio che aveva parlato di total brandend content, vale a dire di programmi realizzati prevalentemente da e per uno sponsor ...

homewithzouis : anche Guè che mette mi piace e rt e la Simona Ventura però non riesco a ritrovare gli screen ?? - soloversacexme : RT @Simobal05: @queenmarii1993 @ludimeo @peregopaola @Simo_Ventura Sono 2 grandi professioniste: Simona ha fatto grande @raidue e ci ha fat… - soloversacexme : RT @queenmarii1993: Caro direttore @ludimeo leggendo le indiscrezioni di #rai2 su @peregopaola e @Simo_Ventura rimango senza parole, due p… - andreapalazzo2 : RT @queenmarii1993: Caro direttore @ludimeo leggendo le indiscrezioni di #rai2 su @peregopaola e @Simo_Ventura rimango senza parole, due p… - lusurpateur_ : @Surabaya_Johnny Per quel che mi riguarda puoi esprimerti come meglio ti aggrada senza vocali. Anzi carta canta come dice Simona Ventura. -