Simona Ventura e Giovanni Terzi, la soffiata arriva prima del matrimonio (Di sabato 11 luglio 2020) La storia tra Simona Ventura e Giovanni Terzi prosegue a gonfie vele e se non fosse stato per il coronavirus i due si sarebbero dovuti sposare a novembre. Vista la situazione la coppia ha preferito quindi rinviare le nozze La programmazione è resa quasi impossibile e non è nemmeno semplice festeggiare a dovere per il divieto di assembramenti. Quindi, la scelta migliore è stata quella di cancellare per ora questo evento, attendendo tempi migliori. Nonostante questo, il legame tra Simona e Giovanni è comunque rimasto intatto e non si segnalano assolutamente problemi. A parlare ufficialmente di questa novità è stata la stessa donna, che ha rilasciato un’intervista a ‘Novella 2000’. Inoltre, assieme al suo compagno è pronta ... Leggi su caffeinamagazine

Simona Ventura : la conduttrice torna in TV durante il weekend Dal ritorno di Simona Ventura in tv ne ha discusso recentemente Davide Maggio, parlando di "total brandend content". Con tale denominazione ci si riferisce a programmi creati da e per uno sponsor pubblicitario.

Stasera in Tv oggi 10 luglio 2020 : Massimo Boldi e Simona Ventura in "La fidanzata di papà" Stasera in Tv oggi , 10 luglio 2020 , sarà un venerdì sera tra show televisivi e film super divertenti. Sulla Rai torna Carlo Conti con il meglio di tutte e otto le edizioni de I Migliori Anni. Invece, su Canale 5 gli appassionati delle

Simona Ventura - in arrivo un nuovo progetto lavorativo : l'indiscrezione Simona Ventura stando alle prime indiscrezioni si sta preparando per una nuova e piena di impegni stagione televisiva sempre su Rai Due.

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura: la conduttrice torna in TV durante il weekend Kontrokultura Simona Ventura su Rai2 con un branded content in onda il sabato e la domenica mattina (Anteprima Blogo)

Intanto, questa estate niente diretta della Notte della Taranta, che l'anno scorso fu affidata a Stefano De Martino e Belen Rodriguez Nei palinsesti della tv pubblica continuano ad aggiungersi branded ...

Maurizio Crozza disperato: un suo programma chiude per sempre?

Maurizio Crozza è uno dei veri capisaldi della nostra televisione. Ma c’è una decisione che riguarda un suo programma che potrebbe colpire tutti. Maurizio Crozza è senza alcun dubbio uno dei personagg ...

