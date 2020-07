Serie A. Positivo al Covid un membro del Parma Calcio, ma non è un calciatore (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA – “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positivita’ al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico e’ stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La societa’ comunica altresi’ che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attivita’, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”. E’ quanto si legge in una nota del Parma Calcio 1913. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Serie A. Positivo al Covid un membro del Parma Calcio, ma non è un calciatore Salute, in lockdown si sognava di più: ecco il libro sui ‘sogni contagiati’ Coronavirus, contagi in aumento per il terzo giorno consecutivo: il 50% in Lombardia Coronavirus, nuovo focolaio alla Tnt di Bologna. I sindacati: “Setacciare la logistica” Inchiesta sui camici in Lombardia, M5s: “Basta, ora Fontana parli” VIDEO | Bolivia, la presidente Anez positiva al Covid: “Mi guida la fede” Leggi su dire

