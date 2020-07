Scuole, Di Maria a Napoli con De Luca: stanziati fondi per due istituti del capoluogo (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha partecipato stamani nel capoluogo partenopeo ad una riunione convocata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per discutere sulle misure per garantire la ripresa delle attività scolastiche a settembre dopo la chiusura disposta nello scorso mese di marzo per colpa della pandemia da Covid-19. Il Presidente Di Maria – si legge nella nota inviata dalla Rocca – ha esposto al Governatore De Luca le esigenze logistiche e strutturali del territorio da lui rappresentato ed ha descritto i programmi in corso da tempo per garantire la sicurezza degli edifici scolastici, nonché quelle misure più recentemente adottate dall’Ente per fronteggiare l’espandersi nel ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Maria Scuole, Di Maria a Napoli con De Luca: stanziati fondi per due istituti del capoluogo anteprima24.it Scuola: chiesti finanziamenti per riprendere in sicurezza dopo il lockdown per il Covid

Le scuole si preparano alla ripresa dopo il lockdown e il Comune ... possibile sforzo per riprendere in ordine e sicurezza» – ha detto il sindaco Filippo Maria Tripoli.

Adeguamento anti-Covid, 520 mila euro alle scuole di Marsala. Autobus, più corse

Il Ministero dell’Istruzione ha concesso un finanziamento di 520 mila euro al Comune di Marsala per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’eme ...

