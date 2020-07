«Sbagliato che un dipendente pubblico guadagni gli stessi soldi a Milano e in Calabria». Parola di Beppe Sala (Di sabato 11 luglio 2020) Una premessa doverosa («È un discorso difficile da fare»), ma poi Beppe Sala è partito in quarta. «È chiaro che se un dipendente pubblico, a parità di ruolo, guadagna gli stessi soldi a Milano e a Reggio Calabria, è intrinsecamente Sbagliato, perché il costo della vita in quelle due realtà è diverso». È quanto ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel corso di una diretta su Facebook con i Giovani Democratici Milano, rispondendo a una domanda di Melania Toscano, giovane dirigente dei Giovani del Pd. LEGGI ANCHE –> Sala: «Mi ricorderò delle ... Leggi su giornalettismo

