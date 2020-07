Sant’Agata, tra comunali e regionali: cortocircuito nel fronte anti-Valentino (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’Goti (Bn) – Situazione in continua evoluzione a Sant’Agata dei Goti, il più popoloso tra i comuni sanniti chiamati al voto. Soltanto pochi giorni fa raccontavamo del tentativo di unire in un solo schieramento le varie anime dell’universo anti-Valentino. Che poi non ci sarebbe neanche da dilungarsi troppo: è di tutta evidenza che la frammentazione del “fronte” spianerebbe la strada a una nuova vittoria di Carmine Valentino. Da qui l’idea di un “listone” con dentro i gruppi che fanno riferimento ad Alfonso Ciervo, all’ex sindaco Giovannina Piccoli, a Giovanna Razzano e dunque all’area mastelliana e anche ad Antonio Frogiero, candidato del centrodestra alle scorse amministrative. Il ... Leggi su anteprima24

Crisi a Sant'Agata - Sinistra Italiana incalza il Pd : "Ha spalancato le braccia a Mastella"

Tempo di lettura: < 1 minuto

"Quello che vale per Benevento non vale per Sant'Agata de'Goti!" – è l'incipit della nota stampa con cui la federazione sannita di Sinistra Italiana (in foto Federica De ...

