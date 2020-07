Roma: Bruno Peres domina sulla fascia, Ibanez da brividi (Di sabato 11 luglio 2020) Ecco i top&flop della Roma a Brescia. TOP: Bruno Peres " Dal cilindro del match il consiglio che ne esce fuori ha la faccia buffa del brasiliano. Fin quando la partita è in bilico è il migliore fra i ... Leggi su gazzetta

Solano_56 : Napoli-Roma: Bruno Peres non convocato per scelta tecnica Roma-Parma: Bruno Peres titolare ??????? - sportli26181512 : Bruno Peres domina sulla fascia, Ibanez da brividi: piacerebbe a Dario Argento: Bruno Peres domina sulla fascia, Ib… - Gazzetta_it : Top&Flop #Roma #BrunoPeres domina sulla fascia, #Ibanez da brividi: piacerebbe a Dario Argento - Gregriso : Bruno Peres l’esterno con 3 difensori a coprirgli le spalle può farlo benissimo. Ibanez ha potenzialità, può cresce… - RomaCrewOff : ?? Seconda vittoria consecutiva, la Roma si impone anche sul Brescia. Tornano al gol Fazio, Kalinic e, soprattutto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bruno

BRESCIA (ITALPRESS) - Se la Roma è davvero uscita dalla crisi, saranno i prossimi impegni a chiarirlo con certezza. Ma per il momento la vittoria per 3-0 sul Brescia è decisiva per difendere il quinto ...ROMA – Nel corso di una udienza svoltasi ieri, Papa Francesco ha ricevuto i cardinal Becciu, prefetto della congregazione delle cause dei santi, ed ha autorizzato il riconoscimento di un miracolo “att ...