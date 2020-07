Rientro a scuola, un metro di distanza seduti al banco e mascherine quando si è in gruppo: il ministero risponde ai dubbi dei presidi (Di sabato 11 luglio 2020) Il metro di distanza dovrà essere assicurato quando si è seduti al banco mentre quando ci si alza per andare in bagno o per fare la ricreazione si dovrà portare la mascherina. Inoltre, prima di rientrare a scuola, il personale docente e Ata sarà sottoposto ai test sierologici fatti volontariamente dai medici di base. Sono questi i punti fermi decisi dal ministero dell’Istruzione, seguendo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico. La comunicazione ufficiale è arrivata nel corso di un incontro tra ministero e sindacati in merito alla ripresa dell’anno scolastico. Dopo giorni di confusione, i dubbi sollevati dai presidi in merito al distanziamento ... Leggi su ilfattoquotidiano

Anp su Rientro a Scuola : Aumentare Aule e Personale Scolastico L’Anp si è espressa in merito al protocollo di sicurezza per il Rientro a Scuola sottoscritto da Ministero e Sindacati. In merito alle misure proposte e ai chiarimenti fatti dal Cts su didattica in presenza e distanziamento tra ...

L’Anp si è espressa in merito al protocollo di sicurezza per il a sottoscritto da Ministero e Sindacati. In merito alle misure proposte e ai chiarimenti fatti dal Cts su didattica in presenza e distanziamento tra ... Caos scuola : Azzolina commissariata da Arcuri e il rebus delle linee guida per il rientro in classe Il Ministro è stato affiancato dal commissario Arcuri , mentre aumenta il pressing di PD e IV per la sostituzione. Intanto Arcuri detta le prime linee guida per il rientro a scuola . Durante la fase più acuta della pandemia, ci ...

Il Ministro è stato affiancato dal commissario , mentre aumenta il pressing di PD e IV per la sostituzione. Intanto detta le prime per il a . Durante la fase più acuta della pandemia, ci ... Domenico Arcuri sul rientro a scuola : “Dieci milioni di mascherine al giorno” Il commissario straordinario per l’emergenza, è stato chiamato da pochi giorni a gestire la fase di ritorno alla normalità scolastica. Ha parlato inoltre di Immuni l’app che “non ha per ora raggiunto il target ...

marcodimaio : Il 14 settembre, finalmente, tutti in classe. Non possiamo permettere che la tornata elettorale del 21 settembre re… - brichiel : RT @fattoquotidiano: Rientro a scuola, un metro di distanza seduti al banco e mascherine quando si è in gruppo: il ministero risponde ai du… - fattoquotidiano : Rientro a scuola, un metro di distanza seduti al banco e mascherine quando si è in gruppo: il ministero risponde ai… - erregi69 : Rientro a scuola, un metro di distanza seduti al banco e mascherine quando si è in gruppo: il ministero risponde ai… - Noovyis : (Rientro a scuola, un metro di distanza seduti al banco e mascherine quando si è in gruppo: il ministero risponde a… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Rientro a scuola, presidi: con classi divise un docente in più per ogni disciplina Orizzonte Scuola Rientro a scuola, linee guida generiche e finanziamenti in ritardo. I sindaci: ci lasciano col cerino in mano

“Bisogna che lo Stato ci stia accanto fino alla fine. Non si può, come spesso accade, lasciare ai sindaci il cerino in mano sul tema delle scuole: dobbiamo lavorare tutti insieme, fino all’ultimo mome ...

L'assessore Certan risponde all'on Tripodi sulle graduatorie per i supplenti

'L'obiettivo prioritario è assicurare l'adeguato avvio dell'anno scolastico 2020/2021' AOSTA. "Per rappresentare al meglio le istanze della scuola valdostana nelle sedi romane, mi permetto di suggerir ...

“Bisogna che lo Stato ci stia accanto fino alla fine. Non si può, come spesso accade, lasciare ai sindaci il cerino in mano sul tema delle scuole: dobbiamo lavorare tutti insieme, fino all’ultimo mome ...'L'obiettivo prioritario è assicurare l'adeguato avvio dell'anno scolastico 2020/2021' AOSTA. "Per rappresentare al meglio le istanze della scuola valdostana nelle sedi romane, mi permetto di suggerir ...