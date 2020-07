Proroga stato d’emergenza, Zingaretti: “Il Pd è con Conte”. Casellati: “Voto martedì”. E accusa il governo: “Finora Parlamento invisibile” (Di sabato 11 luglio 2020) Prima l’annuncio, poi la critica. Il presidente del Senato Elisabetta Casellati è intervenuta sulla questione della Proroga di sei mesi dello stato d’emergenza voluta dal governo e lo ha fatto non risparmiando accuse, nemmeno troppo velate, alla gestione della crisi da parte del premier Conte e della sua squadra. Il tutto dopo aver dato notizia dell’appuntamento a Palazzo Madama per il voto sull’iniziativa dell’esecutivo: “Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo” ha detto la seconda carica dello stato. Che poi però ha aggiunto anche una considerazione personale, tutta politica, sempre parlando del voto: “Mi auguro che sia l’inizio di una democrazia compiuta, perché in ... Leggi su ilfattoquotidiano

