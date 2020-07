Premier: Liverpool,primo pari in casa dopo 24 vittorie (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - Liverpool, 11 LUG - Per la prima volta dal gennaio del 2019, il Liverpool non ha vinto una partita di campionato giocata in casa. L'impresa di non perdere ad Anfield è riuscita al Burnley, che ... Leggi su corrieredellosport

Highlights e gol Liverpool-Burnley 1-1 : Premier League 2019/2020 (VIDEO) Gli Highlights e le azioni salienti di Liverpool-Burnley 1-1, match della trentacinquesima giornata di Premier League 2019 / 2020 . Al 34′ passa in vantaggio la formazione di Klopp con il gol di Robertson servito splendidamente da Fabinho. Ma ...

Gli e le azioni salienti di 1-1, match della trentacinquesima giornata di / . Al 34′ passa in vantaggio la formazione di Klopp con il gol di Robertson servito splendidamente da Fabinho. Ma ... Liverpool - Klopp elogia Salah : “Coinvolto in 100 gol in Premier League - è impressionante” Il Liverpool ha dominato la Premier League 2019/2020, conquistando il titolo con ben sette giornate di anticipo e parte del merito è senza ombra di dubbio anche dell’attaccante Mohamed Salah , che con la maglia dei Reds ha fatto ...

Il ha dominato la 2019/2020, conquistando il titolo con ben sette giornate di anticipo e parte del merito è senza ombra di dubbio anche dell’attaccante Mohamed , che con la maglia dei Reds ha fatto ... Premier League - dove vedere Liverpool Burnley tv streaming dove vedere Liverpool Burnley tv streaming – Il Liverpool scende in campo per proseguire al meglio la stagione 2019/20. I Reds hanno già conquistato il titolo di Campioni d’Inghilterra e cercano solamente punti per migliorare ...

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: PREMIER LEAGUE - Liverpool-Burnley 1-1, dopo 24 vittorie primo pari dei 'Reds' in casa - roma_magazine : RT @calciomercato_m: PREMIER LEAGUE - Liverpool-Burnley 1-1, dopo 24 vittorie primo pari dei 'Reds' in casa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Liverpool-Burnley 1-1, dopo 24 vittorie primo pari dei 'Reds' in casa - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: PREMIER LEAGUE - Liverpool-Burnley 1-1, dopo 24 vittorie primo pari dei 'Reds' in casa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Liverpool-Burnley 1-1, dopo 24 vittorie primo pari dei 'Reds' in casa -