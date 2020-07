Polemica sotto un post di Belen: “Con tutta quella plastica danneggi il mare” (FOTO) (Di sabato 11 luglio 2020) Polemiche e insulti sotto l’ultimo post di Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: Belen infatti avrebbe scoperto sul suo Ipad dei messaggi di Alessia Marcuzzi. Nell’ultima FOTO che la ritrae in costume, i fan si sono scatenati nei commenti, tra apprezzamenti e parole pesanti con frasi come: “Con tutta quella plastica danneggi il mare”, si legge. View this post on Instagram 𝐌𝐞 𝐟𝐮𝐢 🌊 @mefuireal A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@Belenrodriguezreal) ... Leggi su sportface

duecuoriallora : @meta_moro Si stava già creando la polemica sotto per i capelli bianchi ????????? - Katya95890527 : Non per fare polemica...ma chi riporta i commenti idioti di gente malata sotto i post non capisce che da importanza… - xxcallmesun : RT @dipingimilcuore: Posso dire - senza alcun intento di aizzare polemica - che le risposte sotto questo tweet sono molto tristi? Ogni fand… - dipingimilcuore : Posso dire - senza alcun intento di aizzare polemica - che le risposte sotto questo tweet sono molto tristi? Ogni f… - FvgDaniele : RT @marioadinolfi: Michela Marzano in prima sul quotidiano degli Agnelli offre sponda al direttore di Rai1 Coletta definendo “volgare” (imm… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemica sotto La polemica sul capitello ritrovato nel nisseno, il soprintendente Vullo: “Non è una bufala come ha dichiarato qualche commentatore improvvisato” il Fatto Nisseno Polemica sotto un post di Belen: “Con tutta quella plastica danneggi il mare” (FOTO)

Polemiche e insulti sotto l’ultimo post di Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: Belen infatti avrebbe sco ...

Portonovo, spiaggia presa d'assalto in barba alle norme anti Covid. Fioccano i controlli

Protonovo (Ancona), 11 luglio 2020 - Portonovo, stretta sui controlli anti covid, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il giro di vite per vigilare sul distanziamento fisico e sul corretto utilizzo de ...

Polemiche e insulti sotto l’ultimo post di Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina in questi giorni è alle prese con le voci di gossip sull’ex Stefano De Martino: Belen infatti avrebbe sco ...Protonovo (Ancona), 11 luglio 2020 - Portonovo, stretta sui controlli anti covid, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il giro di vite per vigilare sul distanziamento fisico e sul corretto utilizzo de ...