Piero Chiambretti a Tiki Taka, la conferma: sarà il nuovo conduttore (Di sabato 11 luglio 2020) Sembra ormai pressoché ufficiale l’attesissimo cambio di conduzione che a partire dalla prossima stagione porterà Piero Chiambretti al timone di Tiki Taka. Si tratterà della prima vera grande rivoluzione all’interno dell’amatissimo programma calcistico, da un decennio ormai appuntamento fisso del pubblico Mediaset nelle giornate del campionato italiano. L’approfondimento di Pierluigi Pardo era stato momentaneamente sospeso all’inizio dell’emergenza Covid, per poi finire stabilmente messo da parte per problemi di costi; con la ripartenza della Serie A lo show non è tornato in onda, e ora gli occhi sono già puntati al prossimo anno. Nuove conferme sulla rivoluzione Tiki Taka: lascia Pierluigi Pardo, arriva forse ... Leggi su velvetgossip

Piero Chiambretti è il nuovo conduttore di Tiki Taka Piero Chiambretti sarà il nuovo conduttore di Tiki Taka . La scorsa settimana l’annuncio dell’abbandono della TV e ora la buona notizia Se n’è parlato per molto in questi giorni, e oggi ne abbiamo la ...

sarà il di . La scorsa settimana l’annuncio dell’abbandono della TV e ora la buona notizia Se n’è parlato per molto in questi giorni, e oggi ne abbiamo la ... Piero Chiambretti confermato a Tiki Taka : i nuovi progetti del conduttore Se n’è parlato per molto in questi giorni, e oggi ne abbiamo la conferma: Chiambretti torna in Tv su Mediaset e lo fa con un programma a cui nessuno aveva pensato prima dei pettegolezzi emersi in rete. In molti lo avrete già ...

Se n’è parlato per molto in questi giorni, e oggi ne abbiamo la conferma: torna in Tv su Mediaset e lo fa con un programma a cui nessuno aveva pensato prima dei pettegolezzi emersi in rete. In molti lo avrete già ... Tiki Taka con Piero Chiambretti su Italia1 - la certezza (Anteprima Blogo) Aria di conferma rispetto rispetto all'indiscrezione pubblicata su queste colonne alcuni giorni fa. Il riferimento è al nuovo impegno professionale di Piero Chiambretti nella prossima stagione televisiva sulle reti Mediaset. ...

prestia_fabio : RT @tvblogit: Tiki Taka con Piero Chiambretti su Italia1, la certezza (Anteprima Blogo) - BrunaNerazzurra : RT @fanpage: Piero Chiambretti nuovo conduttore di Tiki Taka: “Entrerò in punta di piedi, così sarò più alto” - fanpage : Piero Chiambretti nuovo conduttore di Tiki Taka: “Entrerò in punta di piedi, così sarò più alto” - sportface2016 : #calcio | #TikiTaka cambia conduttore? Piero #Chiambretti chiarisce: 'Ancora non c'è nessuna firma' - seguotuttiii : RT @djaniceto: Con il mio mentore,super Piero Chiambretti. Onorato e felice di conoscerti e far parte della tua family -