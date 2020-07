Palazzo Chigi: martedì si vota su Dpcm, non su proroga dello stato di emergenza. Zingaretti: Pd sostiene ogni scelta anti-Covid (Di sabato 11 luglio 2020) Prima che Conte chiarisse che ci sarebbe stato un passaggio in parlamento, si era alzata una richiesta bipartisan al premier di venire in aula. Il «debito confronto con il Parlamento» messo in evidenza dal capo dell’esecutivo ha evitato che si sviluppasse l’ennesimo scontro in una maggioranza già nervosa Leggi su ilsole24ore

mante : Io tutte le volte che rivedo la famosa foto di Conte a Palazzo Chigi con il suo sistema di videoconferenza tipo All… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT è intervenuto a Venezia alla cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose e suc… - Palazzo_Chigi : Punto stampa del Presidente @GiuseppeConteIT al termine dell'incontro con il Primo Ministro del Regno dei Paesi Bas… - Faniuzza1 : RT @LaVeritaWeb: Persino Repubblica ammette: il presidente del Consiglio tiene unicamente alla sua cadrega. E per tenerla punta sulla paura… - SabegloMurgia : @poliziadistato @GiuseppeConteIT @Viminale @Palazzo_Chigi grazie da tutti noi -