PAGELLE – F1 qualifiche Gp Stiria 2020: Hamilton fenomenale, nuovo disastro Ferrari (Di sabato 11 luglio 2020) Sono appena terminate le qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020, che hanno visto un portentoso Lewis Hamilton come assoluto protagonista sotto la pioggia. Il britannico ha fatto segnare un tempo pazzesco, rifilando più di un secondo a Max Verstappen, autore di una grande prova, e a un altrettanto incredibile Carlos Sainz, che scatterà dalla terza casella. Solo quarto Valtteri Bottas, un po’ in ombra rispetto alla scorsa settimana. Le Ferrari sono riuscite a far peggio rispetto alla prima qualifica della stagione, posizionandosi in decima posizione con Sebastian Vettel e in undicesima con Charles Leclerc, eliminato a sorpresa nel Q2. LE PAGELLE DEI PILOTI IN TOP 10 1- Hamilton 9 2- Verstappen 8 3- Sainz 8 4- Bottas 7 5- ... Leggi su sportface

PAGELLE – F1 qualifiche Gp Austria 2020 : Mercedes super - Ferrari da horror Si sono appena concluse le prime qualifiche stagionali del Mondiale 2020 di Formula 1, che scatta dall’Austria, sul circuito del Red Bull Ring. Pole position per un grande Valtteri Bottas, autore anche del giro che gli vale il nuovo record ...

sportface2016 : PAGELLE - #F1 qualifiche #StyrianGP 2020: #Hamilton fenomenale, nuovo disastro #Ferrari - infoitsport : F1 GP Austria, le pagelle delle qualifiche: Bottas da 10, Vettel da incubo, i voti - leggoit : #AustrianGp F1, Gp d'Austria. PAGELLE QUALIFICHE. Norris meglio delle Mercedes, Ferrari già insufficienti. Lo scono… - leggoit : PAGELLE QUALIFICHE. Norris meglio delle Mercedes, Ferrari già insufficienti. Lo sconosciuto Latifi vale 10 - sportface2016 : PAGELLE - #F1 qualifiche #AustrianGP 2020: #Mercedes super, #Ferrari da horror -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE qualifiche PAGELLE - F1 qualifiche Gp Stiria 2020: Hamilton fenomenale, nuovo disastro Ferrari Sportface.it PAGELLE – F1 qualifiche Gp Stiria 2020: Hamilton fenomenale, nuovo disastro Ferrari

Sono appena terminate le qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020, che hanno visto un portentoso Lewis Hamilton come assoluto protagonista sotto la pioggia. Il britannico ha fatto segnare un tempo pa ...

Juventus Under 23-Padova, l'analisi e le pagelle de “Il Mattino di Padova”

E così solo il Carpi, del girone B, avanza, e da lunedì affronterà i quarti di finale”: questo l’incipit dell’analisi di Juventus Under 23-Padova fatta da “Il Mattino di Padova”. “La corsa alla Serie ...

Sono appena terminate le qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020, che hanno visto un portentoso Lewis Hamilton come assoluto protagonista sotto la pioggia. Il britannico ha fatto segnare un tempo pa ...E così solo il Carpi, del girone B, avanza, e da lunedì affronterà i quarti di finale”: questo l’incipit dell’analisi di Juventus Under 23-Padova fatta da “Il Mattino di Padova”. “La corsa alla Serie ...