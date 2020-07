Migranti, Musumeci: «Lampedusa abbandonata dal governo e da un’Europa cinica e ipocrita» (Di sabato 11 luglio 2020) Ignorata dal governo, abbandonata dall’Europa, l’isola di Lampedusa – di nuovo meta di sbarchi di immigrati irregolari – si ritrova accanto solo la regione Sicilia. Lo conferma la presenza, sin da questa mattina, del governatore Nello Musumeci, accompagnato dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Ad accoglierli, il sindaco Toto Martello. «La Regione c’è», ha scritto su Facebook Musumeci. Il governatore ha voluto vedere di persona le condizioni dell’isola dopo gli sbarchi delle ultime ore e prima di chiedere al governo la dichiarazione dello stato d’emergenza per Lampedusa. «Roma fa finta di non sentire», ha evidenziato Musumeci, per poi aggiungere: ... Leggi su secoloditalia

