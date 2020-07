Lutto per il nuotatore Luca Dotto, è morta la mamma Guglielmina (Di sabato 11 luglio 2020) morta la madre di Luca Dotto. La signora Guglielmina si è spenta dopo una lunga malattia. CITTADELLA (PADOVA) – E’ morta la madre di Luca Dotto. La notizia della scomparsa di uno dei nuotatori più conosciuti a livello mondiale è stata daa dalla Federnuoto con una nota ufficiale. “Si è spenta – si legge nel brevissimo comunicato – la signora Gugliemina, mamma di Luca Dotto, a causa di un male incurabile“. I funerali si svolgeranno lunedì 13 luglio 2020 alle ore 15.30 in Duomo a Cittadella, in provincia di Padova. Una funzione che potrebbe vedere la partecipazione di diversi atleti pronti a stringersi intorno al loro amico oltre che compagno di ... Leggi su newsmondo

