L’Ue coccola le Ong: bocciato l’emendamento che chiedeva trasparenza sui finanziamenti (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug – Che dall’Europa non arrivino, praticamente mai, buone notizie per l’Italia è ormai un dato di fatto. Alcuni italiani (la maggior parte possiamo dire) di questo se ne sono resi conto da un pezzo, altri, invece, o fanno finta di nulla oppure cercano disperatamente quanto scioccamente di giustificare. L’ennesima “sòla” – per dirla alla romana – si è consumata giovedì pomeriggio scorso, quando 530 europarlamentari su 697 hanno deciso che fosse preferibile non far sapere alla collettività da chi e come vengano finanziate le Ong né in che modo esse spendano le loro risorse finanziarie. La maggioranza degli eletti, infatti, ha ritenuto opportuno respingere l’emendamento presentato da Gunnar Beck, parlamentare di Alternative für Deutschland. Le Ong escluse dalla normativa ... Leggi su ilprimatonazionale

