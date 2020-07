Le BLACKPINK continuano senza sosta la promo di How You Like That – tutte le esibizioni fra USA e Corea (Di sabato 11 luglio 2020) La pandemia mondiale non ha scalfito le BLACKPINK che continuano imperterrite la promozione mondiale di How You Like That, il loro nuovo singolo che anticipa l’album. E dopo aver visto la loro prima esibizione in mezzo ad una scenografia che ricordava una giungla (il video lo potete recuperare sotto), Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé si sono esibite con How You Like That anche al The Tonight Show: At Home Edition di Jimmy Fallon ed allo Show Music Core in Corea. Il video ufficiale – uscito lo scorso 26 giugno – ha circa 270 milioni di visualizzazioni.   Le BLACKPINK continuano senza sosta la promo di How You ... Leggi su bitchyf

