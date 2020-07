Inter, Conte rivoluziona la squadra: almeno in 4 verso l’addio certo (Di sabato 11 luglio 2020) C'è aria di cambiamento in casa Inter. La stagione non esaltante e gli annessi ultimi risultati starebbero creando una situazione più complessa del previsto per i nerazzurri. Oltre alle voci sul futuro di mister Conte, ecco che si parla già di addii certi a fine dell'annata in corso.Conte: rivoluzione e 4 ai saluticaption id="attachment 985227" align="alignnone" width="702" Serie A Inter (Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da calciomercato.com, infatti, sarebbe almeno in quattro ad essere praticamente sicuri di dire addio all'Inter al termine della stagione. Diego Godin potrà ascoltare offerte perché l'Inter non lo ritiene indispensabile. Per l'ex Atletico Madrid si cercheranno soluzioni in gradi ... Leggi su itasportpress

SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #VeronaInter! ?? #FORZAINTER ???????? - Paolo_Bargiggia : La filosofia di gioco di Conte è: 'palla lunga su @RomeluLukaku9 e poi vediamo che succede...'. Un po' come all'ora… - bolofficial0377 : @Fraboys69 Sarri a livello di modulo e di sistema di gioco sta incontrando le stesse criticità di Conte. Sempliceme… - ilnerazzurroit : Inter e Conte molto lontani: si fa strada l’idea Allegri? -