Giulio Tarro: «Chi ha consigliato a Conte di prorogare uno stato d’emergenza che non esiste?» (Di sabato 11 luglio 2020) Si va verso la proroga dello stato d’emergenza al 31 dicembre. E di conseguenza dello smart working, per dipendenti pubblici e privati ancora chiusi a casa. «Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio”, ha ammesso il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del test di sollevamento delle paratoie del Mose a Venezia. «Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione». LEGGI ANCHE –> Il documento con cui la società di immunologia prende le distanze da Tarro Poi, in serata, un parziale dietrofront: «Non ho detto oggi che il Governo ha deciso di ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : GIULIO TARRO INTERVISTATO DA BECCHI, TUTTA LA VERITÀ SUL CORONAVIRUS: VACCINO, LOCKDOWN, MASCHERINA E SECONDA ONDAT… - Peonia249 : RT @GagliardoneS: 'Vorrei sapere da virologo nomi e cognomi degli esperti che hanno consigliato a Conte di prolungare uno stato di emergenz… - brasil_65 : RT @meteorologo777: Giulio Tarro attacca il governo e tagga 'virologi' che hanno fatto la storia della scienza e della medicina tra cui Luc… - razorblack66 : RT @TarroGiulio: GIULIO TARRO: 'Siamo ottimisti: la pandemia è finita. Crisanti, Guerra, Ricciardi, Pregliasco? Parlano a vanvera. Non sono… - Luke_Duken : RT @TarroGiulio: GIULIO TARRO: 'Siamo ottimisti: la pandemia è finita. Crisanti, Guerra, Ricciardi, Pregliasco? Parlano a vanvera. Non sono… -