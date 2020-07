È morto Mario Zanni, il barista di ‘Certe Notti’ e ‘Bar Mario’ di Luciano Ligabue (Di sabato 11 luglio 2020) È morto a 80 anni Mario Zanni, il gestore del ‘Bar Mario’ di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, reso eterno dalle canzoni di Ligabue. È lui, infatti, il gestore del ‘Bar Mario’, canzone del 1988 e lo stesso di ‘Certe Notti’ del 1995. Grazie al successo delle canzoni Ligabue il ‘Bar Mario’ era diventato un luogo di ritrovo per molti fan del cantautore. Ancora oggi, nonostante il locale avesse cambiato gestione, sono in tanti i visitatori e curiosi che fanno tappa nel locale di via Forche. Il Resto del Carlino racconta che Ligabue aveva iniziato a conoscere il bar con la sua band, gli Orazero, che lo aveva trasformato in una tappa fissa dopo le prove in una ex ... Leggi su ilfattoquotidiano

