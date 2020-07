Dove vedere Napoli Milan, streaming gratis e diretta TV Serie A (Di domenica 12 luglio 2020) Questa sera alle ore 21.45 allo stadio San Paolo di Napoli (a porte chiuse), si disputerà il match Napoli Milan, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie A. Match tra due squadre che attualmente si trovano rispettivamente al sesto e settimo posto della classifica con 51 e 49 punti e che vorranno cercare di riprendere la Roma che di punti ne ha 54 ma che ieri ha giocato la sua partita, vinta sul campo del Brescia per 3-0. Ricordiamo che i partenopei si sono garantiti già la qualificazione alla prossima Europa League, grazie alla vittoria della Coppa Italia, mentre i rossoneri se vorranno evitare il preliminare dovranno superare la Roma, facendo però attenzione al Sassuolo che ieri pomeriggio grazie al successo esterno sulla Lazio per 2-1, si è portata solamente a tre ... Leggi su news.superscommesse

