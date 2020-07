Dieci donne accusano il giornalista ed ex assessore di Milano Paolo Massari in cella per violenza sessuale. I pm: “Modalità seriali” (Di sabato 11 luglio 2020) In sette sono già state ascoltate dagli investigatori e altre si sarebbero fatte avanti con l’imprenditrice 56enne che, lo scorso 13 giugno, lo ha denunciato dopo essere fuggita dal suo seminterrato. Racconta tutte una storia simile: il giornalista di Mediaset, ora sospeso dall’azienda, ed ex assessore di Milano Paolo Massari, in carcere a San Vittore da quasi un mese con l’accusa di violenza sessuale, le avrebbe aggredite sessualmente. Molte delle violenze di cui le donne hanno riferito sono lontane nel tempo e poiché il reato è procedibile solo per querela, da sporgere entro sei mesi, non saranno mai perseguibili penalmente. Venerdì – come riporta il quotidiano La Stampa – si è svolto ... Leggi su ilfattoquotidiano

