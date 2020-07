Danno da 2 milioni, i finanzieri da Arcuri (Di sabato 11 luglio 2020) Va avanti come un treno l'inchiesta della Corte dei conti del Lazio sugli emolumenti «extra» che avrebbe indebitamente percepito Domenico Arcuri nella veste di amministratore delegato della società Invitalia, partecipata al cento per cento dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Giovedì i finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Roma, su ordine del vice procuratore Massimo Lasalvia, hanno notificato all'attuale commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all'emergenza Covid-19 un atto di costituzione in mora, con il quale si chiede ad Arcuri e ad altre 14 persone di restituire entro 10 giorni all'erario 1,9 milioni di euro. Con questo atto si interrompe infatti il termine della prescrizione, che nella giustizia ... Leggi su iltempo

