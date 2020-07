Covid, l’allarme di Luca Alini da Cremona: “Ci risiamo” (Di sabato 11 luglio 2020) Così Luca Alini, infermiere dell’ospedale di Cremona, su Facebook: “Il virus non è sparito magicamente. Da noi ha già dato ma non è detto che non si rifaccia vivo” L’ospedale di Cremona, che circa due settimane fa aveva festeggiato il record di nascite, torna a convivere con l’incubo Coronavirus. L’allarme è stato lanciato dall’infermiere Luca Alini che, in un lungo post su Facebook scrive: “Ci risiamo. In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie (…) Il coronavirus non si è dimenticato di fare il suo lavoro e da bravo virus fa quello che deve fare: infetta altri ospiti per sopravvivere. Noi esseri umani, invece, facciamo ... Leggi su zon

