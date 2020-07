Coronavirus, Ilaria Capua: “Sono ottimista, in Italia vedo attenzione: ora lo conosciamo, una seconda ondata dipende da noi” (Di sabato 11 luglio 2020) “Il virus non ha le ali, si comporta da virus e la pandemia quindi la portiamo noi perché si diffonde con le persone che lo trasportano da altri Paesi e continenti. La seconda ondata la facciamo noi e non la fa il virus da solo, quindi dobbiamo essere assolutamente consapevoli che e’ soltanto attraverso le nostre azioni che possiamo lasciare una spazio minimo al virus, perche’ non potra’ essere eradicato, ma uno spazio nel quale non fa danni. Dobbiamo essere consapevoli che soltanto attraverso le nostre azioni riusciremo ad avere la meglio. Non ci dimentichiamo che questo virus ha circolato in Italia sotto traccia già da metà dicembre senza dare grossi fastidi fino metà febbraio, quindi è possibile confinarlo in uno spazio dove non fa danni“. Lo ha sottolineato la ... Leggi su meteoweb.eu

«Il virus non ha le ali, la seconda ondata la facciamo noi». Lo ha detto la virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida, ospite di ...

Ilaria Capua: "Stiamo vivendo la prima pandemia in epoca di big data, misurazioni e sensori. L’Italia colga l’occasione”

“Guardiamo a un lato positivo: la pandemia distrugge, è vero. Ma è anche generatrice di informazioni. E quella che stiamo vivendo è la prima pandemia che avviene in epoca di big data, misurazioni e se ...

