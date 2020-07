Bonucci: “Punto fondamentale, meglio nel secondo tempo. Abbiamo sofferto, ha vinto il gruppo” (Di sabato 11 luglio 2020) Leonardo Bonucci – al termine di Juve-Atalanta – ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. “La squadra si è sacrificata, io ho stretto i denti, avevo problemi a un tallone. Era troppo importante, un punto fondamentale. Stasera ha vinto il gruppo, è lo spirito che dobbiamo avere. Non siamo riusciti a vincere, ma con un punto teniamo a distanza sia Atalanta che Lazio. Ora pensiamo a mercoledì, incontreremo il Sassuolo un’altra squadra che sta molto bene, sarà complicato portare a casa il risultato. Sapevamo che l’Atalanta avrebbe faticato se avessimo giocato a uno o a due tocchi, nel secondo tempo Abbiamo trovato la lucidità. Ma, ripeto, stasera guardiamo il risultato: è un punto importante, gli scudetti si ... Leggi su alfredopedulla

zazoomnews : Juventus Bonucci: “Un punto importante che tiene lontane le inseguitrici” - #Juventus #Bonucci: #punto #importante - BonsignoreF : #Bonucci: 'Abbiamo portato a casa un punto importantissimo. E’ questo lo spirito che dobbiamo avere' #JuveAtalanta - Spazio_J : - Marco_viscomi : @scantalupi come puoi dire che il primo rigore per la Juve sia un episodio discutibile? Dopo gli stessi casi di rad… - erredue68 : Ma perchè quelli della @juventusfc pensano che gli si dia sempre la caccia? Questo rigore si da soltanto in Italia.… -