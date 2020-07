Bonetti “Proroga dello stato di emergenza serva a investire sul futuro” (Di sabato 11 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – La proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus al 31 dicembre preannunciata dal premier Conte “sarà discussa in Consiglio dei Ministri e poi sarà portata nel dibattito parlamentare per l’approvazione definitiva. Noi la guardiamo come una possibilità di tutelare alcune forme anche straordinarie che stiamo mettendo in campo per il Paese e per le quali dobbiamo estendere l’arco temporale, ma adesso bisogna risolvere il tema della crisi”. Lo ha detto nel corso di un forum all’Italpress, a Palermo, il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.“Abbiamo l’occasione anche grazie all’Unione europea di disegnare un percorso di ripartenza, che sia un’occasione di quello sviluppo che da anni ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Bonetti “Proroga dello stato di emergenza serva a investire sul futuro” PALERMO (ITALPRESS) – La proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus al 31 dicembre preannunciata dal premier Conte “sarà discussa in Consiglio dei Ministri e poi sarà portata nel dibattito parlamentare per ...

PALERMO (ITALPRESS) – La proroga di per il Coronavirus al 31 dicembre preannunciata dal premier Conte “sarà discussa in Consiglio dei Ministri e poi sarà portata nel dibattito parlamentare per ... Bonetti “Proroga dello stato di emergenza serva a investire sul futuro” PALERMO (ITALPRESS) – La proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus al 31 dicembre preannunciata dal premier Conte “sarà discussa in Consiglio dei Ministri e poi sarà portata nel dibattito parlamentare per ...

CorriereCitta : Bonetti “Proroga dello stato di emergenza serva a investire sul futuro” - GRETA1SGARBO : RT @51inif: Bonetti 'Proroga dello stato di emergenza serva a investire sul futuro' Agenzia di stampa Italpress ?? CHI LO HA DETTO? ????????????????… - Yujumuzh : RT @51inif: Bonetti 'Proroga dello stato di emergenza serva a investire sul futuro' Agenzia di stampa Italpress ?? CHI LO HA DETTO? ????????????????… - Luciano06815942 : RT @51inif: Bonetti 'Proroga dello stato di emergenza serva a investire sul futuro' Agenzia di stampa Italpress ?? CHI LO HA DETTO? ????????????????… - marco_disca : RT @51inif: Bonetti 'Proroga dello stato di emergenza serva a investire sul futuro' Agenzia di stampa Italpress ?? CHI LO HA DETTO? ????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonetti “Proroga Coronavirus: Bonetti, 'oratori e campi estivi non ce li scordiamo...' Affaritaliani.it