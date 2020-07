Belgrado brucia, quarta notte di scontri: Parlamento assediato nella notte (Video) (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug – quarta notte di proteste e di scontri a Belgrado. Il Parlamento della capitale serba è stato letteralmente preso d’assalto dai manifestanti infuriati con il presidente Aleksandar Vucic che ha annunciato nuove misure restrittive per contenere l’epidemia di coronavirus. I cittadini accusano esplicitamente il governo per la pessima gestione dell’emergenza sanitaria e di aver spudoratamente mentito sui dati dei contagi per poter andare al voto il 21 giugno scorso. nella notte, secondo i media locali, circa 70 persone sono state arrestate dalla polizia. Un gruppo di dimostranti è riuscito a fare irruzione all’interno del Parlamento e a quel punto si è ... Leggi su ilprimatonazionale

