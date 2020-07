11 luglio 2010, Spagna campione del Mondo: battuta l’Olanda ai supplementari (Di sabato 11 luglio 2020) L’11 luglio 2010, a Johannesburg, la Spagna si laurea campione del Mondo per la prima volta. Contro l’Olanda decide Iniesta al 116′. Sono passati dieci anni dalla finale tra Spagna e Olanda valida per il titolo mondiale. Era l’11 luglio 2010 quando le due formazioni si contendevano la Coppa del Mondo allo stadio di Johannesburg, a conclusione del primo torneo iridato organizzato in Africa. Per la prima volta, in finale si affrontano due nazionali che non hanno mai vinto: inedito per gli iberici mentre per gli orange si tratta della terza volta, dopo le sconfitte nel 1974 e 1978. 11 luglio 2010, Olanda-Spagna Queste le formazioni in campo agli ordini ... Leggi su newsmondo

coseprofonde : Quando tutti scrivono 'noi ridiamo e scherziamo ma...' e tu non ridi e non scherzi da luglio 2010. #buonsabato #11luglio - G__Munster : RT @rockonitalia: Avrebbe compiuto oggi 78 anni #RonnieJamesDio (10 luglio 1942 – 16 maggio 2010): il cantautore, voce di Rainbow, #BlackSa… - Flory6840 : 11 luglio 2010, la prima volta della Spagna - DBenedectus : L'11 luglio 2010 il video del bacio tra il portiere della Nazionale spagnola e la giornalista di Telecinco faceva i… - MarianoGallarat : @Simo_Fiore Io stavo nella pancia di mia mamma.Mancavano due mesi e 19 giorni esatti al mio inizio.Per il resto sai… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio 2010 11 luglio 2010, la prima volta della Spagna [Video] Yahoo Eurosport IT In due anni, 11mila patentati in più a Verona. Il maggior aumento in regione

Aumentano i veronesi con la patente di guida. Questo è quanto emerso da uno studio realizzato dal portale Facile.it, basato sui dati ufficiali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A fin ...

Cristina Plevani: “Taricone? Rapporti pessimi”. Cosa è davvero successo dopo il Grande Fratello

Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare di Pietro Taricone, l’ex gieffino scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute. I due hanno s ...

Aumentano i veronesi con la patente di guida. Questo è quanto emerso da uno studio realizzato dal portale Facile.it, basato sui dati ufficiali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A fin ...Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare di Pietro Taricone, l’ex gieffino scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute. I due hanno s ...