Trasporti Roma. Da lunedì stop Metro C, bus sostitutivi (Di venerdì 10 luglio 2020) Proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni della linea C della Metropolitana di Roma e del nodo di scambio di Colosseo con la Metro B. Per fare spazio ai cantieri, dal 13 luglio al 7 dicembre la circolazione della Metro C terminera’ in anticipo: da Pantano l’ultima corsa sara’ alle 20.30; da San Giovanni l’ultima corsa sara’ alle 21. Poi la linea chiudera’ e i treni saranno sostituiti da due linee di bus navetta. E’ quanto ha fatto sapere con una nota l’agenzia Roma servizi per la Mobilita’. Ecco, nello specifico, i dettagli sulle due linee: – Linea bus MC: San Giovanni-Lodi-Pigneto-via Casilina-Parco di Centocelle-via Casilina-Pantano. La linea bus MC transita nei pressi di tutte le stazioni ... Leggi su romadailynews

roma_trasporti : Metro C chiusa nelle ore notturne fino a dicembre - ACoS_Roma : @EltisPortal ha pubblicato una sintesi delle migliori misure adottate a breve, medio e lungo termine per fronteggia… - ItaliaNEWS : Sciopero dei trasporti a Roma, chiusa la metro C e alcune stazioni della A per mancanza di personale… - Codacons : RT @rep_roma: Sciopero dei trasporti a Roma, chiusa la metro C e alcune stazioni della A per mancanza di personale [di VALENTINA LUPIA] [ag… - Antincivili : RT @rep_roma: Sciopero dei trasporti a Roma, chiusa la metro C e alcune stazioni della A per mancanza di personale [di VALENTINA LUPIA] [ag… -