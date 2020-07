Traffico Roma del 10-07-2020 ore 17:00 (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul raccordo nella zona sud fino alla Romanina molto trafficata proprio la via Pontina in uscita da Roma a partire dal raccordo fino a Castel Romano verso Pomezia incolonnamenti anche verso Roma da Spinaceto per le difficoltà di immissione sul raccordo difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di Atac e Cotral e che interessa anche alcune linee periferiche di Roma TPL le agitazioni si terranno fino alle 17 per poi ... Leggi su romadailynews

Saranno solo 4 i check-point Covid all'ospedale Santa Chiara, attraverso i quali filtrare gli accessi misurando la temperatura. La riduzione è stata decisa per ottimizzare le procedure di sorveglianza ...

Incidente sulla A12, traffico riaperto fra Civitavecchia Nord e Sud

Alle 16 circa, sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia è stato riaperto il tratto compreso tra Civitavecchia e Civitavecchia nord che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del k ...

