Tornano i temporali nel fine settimana, una costante di questa estate (Di venerdì 10 luglio 2020) Tornano i temporali nel weekend. In questa estate sembrano una costante. In questo fine settimana il bel tempo resterà fino a sabato. L’interruzione sarà breve e temporalesca. Fino a sabato pomeriggio ci sarà un anticiclone sub-tropicale e in parte oceanico a mantenere il bel tempo. Sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Leggi su vanityfair

CentroMeteoITA : #METEO #TORINO - STABILITA' agli sgoccioli, tornano i #TEMPORALI, ecco le previsioni - giulianomerlotw : L'#Italia verso il caldo. Non mancheranno però i temporali sulle Alpi a causa di una perturbazione. #Weather #meteo… - iconanews : Caldo in aumento sull'Italia, ma nel weekend tornano i temporali: i dettagli - CentroMeteoITA : #METEO – Forti TEMPORALI, grandinate e NUBIFRAGI tornano sull’ITALIA: lista zone colpite - infoitinterno : Tornano pioggia, temporali e grandine - La Voce di Rovigo -