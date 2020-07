Temptation Island, Antonella Elia show: “Sto già facendo pipì, che godimento!”. Poi parla dell’ex fidanzato (Di venerdì 10 luglio 2020) Prosegue il viaggio nei sentimenti per le coppie, vip e nip, a Temptation Island. Il reality delle corna, così è soprannominato, ha ottenuto ottimi ascolti anche alla seconda puntata: ben 3.550.000 telespettatori e il 21,3% di share. E la prima coppia ha già lasciato l’Is Morus Relais dopo appena cinque giorni, stiamo parlano di Alessandro e Sofia. “Ha detto cose troppo brutte su di me. Ha detto che non sono capace a stare da solo. Lei che baciava sul collo quello, io invece non mi sono avvicinato a nessuna per rispetto suo”, esplode il concorrente prima di chiedere il falò di confronto anticipato. Coppia già in crisi prima della partecipazione per le accuse di Alessandro alla fidanzata di tradimento, le stesse accuse mosse anche da Sofia nei suoi confronti. “Questo doveva ... Leggi su ilfattoquotidiano

