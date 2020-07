Stefano Coletta direttore di RaiUno: “Tutto vorrei leggere tranne che ‘Gay1’. Basta piccolezze, bassezze” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Ma com’è che su Rai Uno ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa? E poi dicono che la lobby gay non esiste”, aveva scritto sui social il discografico Alberto Salerno, ripreso pubblicamente dalla moglie Mara Maionchi: “Ma cosa ca**o dici! Ti tolgo i social”. Si era aggiunta un’intervista molto discutibile de Il Messaggero a Fabio Canino con domande insistenti sulla gayzzazione di Rai1. Il tutto era partito con un post di Mario Adinolfi che aveva parlato di un presunto processo di omosessualizzazione della prima rete del servizio pubblico indicando dei nomi, solo alcuni di quelli citati hanno parlato pubblicamente del loro orentameneto sessuale. A rispondere questa volta è il direttore di Rai1 Stefano Coletta: “Tutto vorrei tranne che ... Leggi su ilfattoquotidiano

