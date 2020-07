San Gennaro Vesuviano, 18enne perde il controllo dell’auto: morta 27enne (Di venerdì 10 luglio 2020) San Gennaro Vesuviano: un 18enne incensurato ha perso il controllo dell’auto ed ha investito sei persone. I Carabinieri lo hanno arrestato. Una ragazza è deceduta, altre due persone rischiano la vita. I Carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano insieme a quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per omicidio stradale un 18enne incensurato di Napoli. Il ragazzo questa notte era alla guida di un’utilitaria in compagnia di un amico. Stavano percorrendo via Ottaviano in San Gennaro Vesuviano ed improvvisamente il 18enne ha perso il controllo dell’auto ed ha investito 6 persone che stavano chiacchierando davanti ad un negozio. A ... Leggi su 2anews

Napoli, 18enne investe 6 persone: muore una 27enne, gravissima la sorella (incinta al settimo mese)

Dramma nel napoletano: perde il controllo dell'auto e investe 6 persone. Una ragazza di 27 anni Natalia Boccia, studentessa, è morta sul colpo. Tra i feriti, anche la sorella della vittima, Pasqualina ...

