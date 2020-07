Robota: lavoratore o schiavo? Primato alla creatività (Di venerdì 10 luglio 2020) Rabota è la parola in lingua ceca per lavoro, una parola non rassicurante derivando dal termine schiavo. Di schiavitù siamo costretti a riparlare da quando con l’avanzare del lavoro svolto dai robot anche le persone possono mutare in robot nel lavoro come nel tempo libero, perché costretti o autoindotti ad assecondare quanto richiesto dagli apparati controllati dall’intelligenza artificiale. Ci stiamo abituando a vivere così intimamente con le tecnologie da non prenderci la briga di esaminarle a fondo. È questa una sciagura da evitare rinnovando le leggi del pensiero umano superate dalla realtà. È forte il bisogno, ma non sufficientemente avvertito, di ripensare il lavoratore in veste di creatore e propagatore di idee, mettendo a frutto il dono della sua mente intuitiva. La ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Robota lavoratore Robota: lavoratore o schiavo? Primato alla creatività - Ildenaro.it Il Denaro