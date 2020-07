Recovery Fund, oggi Conte incontra Rutte. Il premier avverte: “Se salta, rischia anche l’Olanda” (Di venerdì 10 luglio 2020) È senza sosta il tour del presidente Conte in vista del vertice su Recovery Fund. Dopo la tappa in Portogallo e quella in Spagna, oggi il premier vola in Olanda per insistere con il suo omologo Rutte per un’intesa sul fondo per il rilancio economico post Covid. “Spiegherò che abbiamo fretta nell’interesse di tutti”, ha anticipato ieri ai media spagnoli. “rischiamo di elaborare una risposta efficace ma tardiva, e se lasciamo che si distrugga il mercato unico i danni saranno anche per l’Olanda”. Il premier è contrario a qualunque compromesso al ribasso e per lui resta fissa la quota dei 750 miliardi in vista del vertice del 17 luglio. E ciò nella convinzione che un ... Leggi su tpi

Capezzone : Leggere, leggere, leggere @Musso___ su @atlanticomag: Mes sanitario come trappola verso il “full Mes”, l’irrilevanz… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Caso Autostrade, gover… - CarloStagnaro : Cari italiani, il Recovery fund assomiglia sempre più al Mes - Sciandi : RT @ilfoglio_it: Merkel e Rutte si sono visti per parlare del Recovery fund: il premier olandese sa che bisogna arrivare a un compromesso -… - fuckyou_ceci : @lucc_mich Scherzi? Gli ha detto senza neanche tanti cuoricini che chiedere il MES significherebbe dimostrare di es… -