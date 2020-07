Prima lo insultano, poi lo investono con l’auto per due volte e lo lasciano in fin di vita: fermati 2 trentenni ad Anzio (Di venerdì 10 luglio 2020) Anzio, investono due volte un migrante dopo insulti razziali Dopo gli insulti a sfondo razziale, due trentenni hanno investito per ben due volte un ragazzo di 24 anni, originario della Guinea, lasciandolo disteso sulla strada in fin di vita. La tragedia è avvenuta in via Goldoni, a Lavinio (Anzio), intorno alle 21. Il giovane ragazzo, ospite di un centro di accoglienza di Aprilia, stava percorrendo la strada in bicicletta quando l’auto con i due giovani lo ha affiancato. I due hanno iniziato a insultarlo per poi investirlo due volte. La seconda volta dopo un’inversione di marcia percorrendo la strada in contromano. Il 24enne tramortito è stato soccorso da un passante ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Prima insultano Perdono la calma e insultano la Polizia: denunciate due donne TriestePrima Botte, insulti e minacce alla ex Il giudice lo condanna a un anno

Un anno passato a subire botte, danneggiamenti, insulti e minacce. "Tanto ti ammazzo" le avrebbe scritto dopo una delle aggressioni subite in casa sua, quando l’aveva presa a pugni in faccia al punto ...

Milano, foto nuda davanti alla sede dei vigili: denunciata

Milano, 10 luglio 2020 - Set fotografico in via Custodi 13, davanti ai cancelli della sede del Reparto Radiomobile della polizia locale. Prima serata del primo luglio, sono quasi le 19.30. Un agente c ...

