"Perdonatemi per il terrorismo sul clima. Sapete qual è la verità?". Riscaldamento globale, fine delle menzogne (Di venerdì 10 luglio 2020) Chi più sa, più dubita. La frase è di Enea Silvio Piccolomini, uomo saggio che la pronunciò prima di diventare Papa con il nome di Pio II. L'ultrà ambientalista Greta Thunberg non sa nulla, infatti non ha dubbi, e per evitare che le vengano ha pure deciso di non andare più a scuola. Giocoforza, sull'ambiente dice un sacco di sciocchezze, ma con una rabbia e una determinazione tali da farsi credere da centinaia di milioni di persone, che l'hanno eletta Papessa degli eco-ignoranti. D'altronde, siamo nell'era dell'odio, e chi strilla più forte e fa la faccia più cattiva vince. Se poi la faccia è quella di una bambina, è possibile che essa venga presa a prestito da Stati, multinazionali, lobby e finanzieri per sponsorizzare i loro affari a discapito di quelli altrui. ... Leggi su liberoquotidiano

Kristal66549253 : RT @yveswinchester: ma jaden dove minchia lo lasciate perdonatemi tweet di apprezzamento multiplo per jaden hossler - gayalikesblood : PERDONATEMI L'ORA MA PER I NOTTURNI RIMASTI VOLEVO DIRVI CHE È USCITO IL SECONDO CAPITOLO ?? @VL1915 - niallersof : raga perdonatemi se non sono stata per niente attiva sono stata 48 ore con le mie amiche (letteralmente) ?? - ethvnmyers : in questi giorni non sono dell'umore per star dietro alle chat, quindi perdonatemi se mi vedete in tl e non vi cago, spero possiate capire - lagiusydinic : RT @lastgiuli: comunque scusate ma io voglio i litigi, le sedie che volano, parole pesanti vivo per il drama perdonatemi #TempationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Perdonatemi per Saviano contro Salvini: "Cosa va a fare a Mondragone? Dovrebbe dire perdonatemi" Vesuvio Live Svolta nel giallo di Mauro Romano, i genitori sperano che sia ancora vivo

I genitori del piccolo Mauro Romano sperano che il bambino possa essere stato venduto ad una famiglia facoltosa e, crescendo, non abbia mai saputo di essere stato rapito. Mauro Romano, il bambino di s ...

Cosa vuol dire per me essere femminista. Ovvero un veloce e spontaneo flusso di pensieri.

Mi è capitato spesso: sia che si trattasse di un appuntamento Tinder con il figo di turno, che del mio colloquio di dottorato (si, davvero sto paragonando queste due cose!), nel momento in cui mi è st ...

I genitori del piccolo Mauro Romano sperano che il bambino possa essere stato venduto ad una famiglia facoltosa e, crescendo, non abbia mai saputo di essere stato rapito. Mauro Romano, il bambino di s ...Mi è capitato spesso: sia che si trattasse di un appuntamento Tinder con il figo di turno, che del mio colloquio di dottorato (si, davvero sto paragonando queste due cose!), nel momento in cui mi è st ...