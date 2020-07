Pd pugliese come i fratelli Caponi: fabbrica sondaggi per Michele Emiliano (Di venerdì 10 luglio 2020) Disperati, chiedono aiuto. Soccorso rosso. E' il Pd che deve fare la campagna elettorale per Michele Emiliano, combattere contro Raffaele Fitto e il centrodestra, ridimensionare Italia Viva che gli ha buttato tra i piedi il prode Scalfarotto e strattonare i Cinque stelle che vanno da soli alle regionali di Puglia. E così, “chiamano” i loro sondaggisti preferiti. Avete presente i fratelli Caponi? Scrivi: noio, (Emiliano), al 41 per cento, Fitto al 37, Scalfarotto al 4 e crepi l'avarizia, M5s al 16. Più spicci. “Titolare” del sondaggio la Troisi ricerche srl. Cerca e ricerca, la trovi sul sito della presidenza del Consiglio come realizzatrice e sicuramente non sarà stato il ministro Boccia a far pubblicare con ... Leggi su iltempo

