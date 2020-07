Omicidio carabiniere Cerciello: Elder Finnegan tentò suicidio nel 2018 (Di venerdì 10 luglio 2020) Finnegan Elder è uno dei due americani accusati dell’Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Elder è a processo Gabriel Natale Hjort. I due sono accusati di esser gli autori dell’Omicidio del vicebrigadiere avvenuto con undici coltellate lo scorso 26 luglio a Roma. Nel corso dell’udienza davanti alla prima corte d’Assise di Roma che vede come … L'articolo Omicidio carabiniere Cerciello: Elder Finnegan tentò suicidio nel 2018 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

