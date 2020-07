‘Ndrangheta stragista, la procura chiede l’ergastolo per Graviano e Filippone: “Dietro le stragi sistema criminale che va oltre le mafie” (Di venerdì 10 luglio 2020) Carcere a vita. “Fine pena mai” per il boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano, e per Rocco Santo Filippone, ritenuto dalla Dda espressione della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Come più volte ha ripetuto in aula in questi giorni, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo non ha dubbi sulla loro colpevolezza. Le richieste di ergastolo sono state formulate dal procuratore capo Giovanni Bombardieri. Presente in aula anche del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. Bombardieri ha chiesto l’ergastolo per entrambi gli imputati del processo “’Ndrangheta stragista” accusati di essere stati i mandanti dell’omicidio dei due carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi il 18 gennaio 1994 ... Leggi su ilfattoquotidiano

